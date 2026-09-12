Тони Паркър влезе в баскетболната история
Френският национал Тони Паркър стана най-резултатният играч в историята на европейските баскетболни шампионати. В мач от третия кръг на груповата фаза...
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Френският национал Тони Паркър стана най-резултатният играч в историята на европейските баскетболни шампионати. В мач от третия кръг на груповата фаза...
Самоков. България стартира квалификациите за ЕвроБаскет 2015 с домакинска загуба от Хърватия. Воденият от Георги Божков тим отстъпи с 65:69, а ключови...
Рейкявик. Националният ни баскетболен отбор се класира за полуфиналите на допълнителните квалификации за Евробаскет 2015 след победа над Исландия като...