Съветник на Радев влезе в НС и разнищи промените в Конституцията
Проф. Емилия Друмева възрази срещу мотивите на мнозинството в Народното събрание
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Проф. Емилия Друмева възрази срещу мотивите на мнозинството в Народното събрание
София. Провеждането и оповестяването на социологически проучвания и допитвания в рамките на предизборната кампания беше основна тема на петото заседан...
София. Досегашната работа по подготовката на изборите на 5 октомври обсъди министър-председателят проф. Георги Близнашки с ръководството на Централнат...