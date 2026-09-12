Предозиране с дрога прати младеж в болница
Кметица иска среща с полицията за мерки срещу дилърите на наркотици Младеж от гърменското село Дъбница е приет в болница в коматозно състояние след п...
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Кметица иска среща с полицията за мерки срещу дилърите на наркотици Младеж от гърменското село Дъбница е приет в болница в коматозно състояние след п...
Жестока катастрофа отне живота на млади момче и момиче. Лек автомобил „Опел" е катастрофирал на пътя от Сатовча за Гоце Делчев, уточни шефът на ОД на...
Млад и неопитен, но самонадеян шофьор едва не погуби себе си и свои близки в тежка катастрофа. По чудо са се отървали почти невредими бебе на 20 дни,...
Поредната находка на древни некрополи бе открита при ремонт на улица в гърменското село Дъбница. В гробовете са намерени човешки кости. Пътната отсечк...