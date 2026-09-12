Всичко за Чети С Мен

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"Чети с мен" в цяла България

"Чети с мен" в цяла България

София. Националната кампания "Чети с мен" под патронажа на президента Росен Плевнелиев, Министерство на културата и различни организации, свързани с ч...

28 септември | 7:53
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