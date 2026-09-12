Плевнелиев чете "Дядо вади ряпа" в Пловдив
Започна трето издание на националната кампания за насърчаване на четенето - „Чети с мен". Тази година то е част от програмата на празниците на книгата...
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Започна трето издание на националната кампания за насърчаване на четенето - „Чети с мен". Тази година то е част от програмата на празниците на книгата...
Кърджали подкрепя кампанията „Чети с мен", която се провежда под патронажа на президента Росен Плевнелиев.Усилията на библиотечните специалисти са нас...
Община Благоевград ще бъде домакин на инициативата „Чети с мен" за трета поредна година.Кампанията е на Министерство на културата, а съорганизатори са...
За втора поредна година днес ще се състои кампанията "Чети с мен". Инициативата е с начало 10.00 часа в Градската градина в столицата и ще продължи до...
За втора поредна година десетки деца от Благоевград прочетоха откъси от любимите си книжки. Инициативата „Чети с мен" е под патронажа на президента на...
София. Националната кампания "Чети с мен" под патронажа на президента Росен Плевнелиев, Министерство на културата и различни организации, свързани с ч...