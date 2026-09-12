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Издирват 37-годишен чех

Издирват 37-годишен чех

Полицията издирва 37-годишен чешки гражданин. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. И уточниха, че неговата майка е потърсила съдействие от МВР на 22 ю...

25 юни | 10:32
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