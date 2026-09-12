Ново 20 с княгиня Калина. Ударила три пъти служител на хотела
Калина Сакскобургтотнска се разхождала по паркинга, видимо неадекватна, каза наемателят на хотела
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Калина Сакскобургтотнска се разхождала по паркинга, видимо неадекватна, каза наемателят на хотела
Боровец. Независимо, че в момента в Сочи върви с пълна сила 22-ата зимна олимпиада, България може да се похвали, че паралелно ще организира нещо подоб...
Дубровник. Боровец ще е домакин на Европейската купа по ски алпийски дисциплини (гигантски слалом и слалом – мъже) на 15-16 февруари 2014-а година. То...