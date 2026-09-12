Татяна Лолова очарова Тел Авив
Филмът "Българска рапсодия" на Иван Ничев беше аплодиран в Израел Татяна Лолова изправи на крака зрителите в един от най-големите кинотеатри в Тел Ав...
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Филмът "Българска рапсодия" на Иван Ничев беше аплодиран в Израел Татяна Лолова изправи на крака зрителите в един от най-големите кинотеатри в Тел Ав...
Нови български таланти блестят сред актьорския състав на филма Българското предложение за Оскар „Пътят към Коста дел Маресме" излиза на голям екран п...
В лентата се появява Тодор Живков, изигран отново от Георги Спасов Дамата подозира заговор на "старите" срещу "младите", след като членовете на Нацио...
София. Националния съвет за кино взе решение филмът на режисьора Иван Ничев "Българска рапсодия" да представлява България в категорията за чуждоезичен...