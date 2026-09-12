Голямото саниране тръгва! Стотици блокове с безплатен ремонт
Близо 1,3 млн. кв. м жилищна площ в над 100 общини ще бъдат обновени, собствениците няма да доплащат
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Близо 1,3 млн. кв. м жилищна площ в над 100 общини ще бъдат обновени, собствениците няма да доплащат
София. Във връзка с националния празник - 6 септември 2014 г., Денят на Съединението, някои музеи и галерии в столицата ще отворят врати с вход свобод...
София. Да се санират безплатно половината панелки в страната. Това е част от програмата на партията ГЕРБ в сектор "Енергетика", която ще бъде официалн...