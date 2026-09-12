Откраднаха бележници на Дарвин за милиони
Ценните книжа липсват от библиотеката в Кембридж
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Ценните книжа липсват от библиотеката в Кембридж
Под надслов „Нека да е лято" протече и тази година тържеството по случай завършването на учебната година за учениците от 5 до 7 клас на най-голямото в...
Добрич. Родители на деца от Добрич се оплакаха, че не могат да намерят бележници за децата. "Ходих къде ли не, дори до Варна и там не намерих", каза...