Няма да има общ минимален доход в ЕС
Страсбург. Инициативата за въвеждане на безусловен базов доход за всеки пълнолетен гражданин на ЕС се провали. Петицията не можа да събере нужните 1 м...
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Страсбург. Инициативата за въвеждане на безусловен базов доход за всеки пълнолетен гражданин на ЕС се провали. Петицията не можа да събере нужните 1 м...
Така хората ще се мотивират и ще станат по-активни
Идеята е всеки пълнолетен в ЕС да получава от държавата пари до определен минимум