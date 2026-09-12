“Аз съм Христо, на върха съм!”
Когато си над 8000 метра, съдбата е в ръцете ти, казва ръководителят на експедицията Аврам Аврамов
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Когато си над 8000 метра, съдбата е в ръцете ти, казва ръководителят на експедицията Аврам Аврамов
Поклонението ще е от 10,00 ч в ритуалната зала на Централни гробища на 1 декември
Община Благоевград е домакин на фотоизложбата „В градината на Божията майка". Експозицията беше открита от Неврокопския митрополит Серафим в присъстви...