Асен Ягодин в "Шумът на парите" 2021
Една от основните теми във фокуса на дискусията беше дигитализация на банките
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Една от основните теми във фокуса на дискусията беше дигитализация на банките
Новият стар шеф на Пощенска банка има успехи при всички правителства Явно е предопределено съдбата на банкера Асен Ягодин да се свързва с Пощенска ба...
Асен Ягодин поема отново позицията изпълнителен директор в Пощенска банка, предадоха от финансовата институция. Влиза и в Управителния съвет на банка...
Банката за развитие трябва да увеличи мащаба си, казва нейният шеф Асен Ягодин
София. Българска банка за развитие (ББР) договори 10 млн. евро кредитна линия от унгарската Ексимбанк. Договорът беше подписан от главния изпълнителен...