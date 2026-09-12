Берое с историческа титла в баскетбола
Тимът от Стара Загора победи Будучност на финала в Адриатическата лига
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Тимът от Стара Загора победи Будучност на финала в Адриатическата лига
Баскетболистките от Стара Загора поведоха в Адриатическата лига
Баскетболистките от Стара Загора се наложиха над словенки
Баскетболният "Левски" сложи край на 5-месечната черна серия в Адриатическата лига. "Сините" се наложиха драматично с 91:90 над македонския тим МТЗ Ск...
"Левски" отърва теслата в Адриатическата лига. "Сините" са уверили генералния мениджър на надпреварата Роман Лисац, че ще завършат сезона. Заради фина...
София. Шампионите по баскетбол на България "Левски" записаха втора поредна и общо трета загуба в Адриатическата Лига. Пред многобройна публика в зала...
"Левски" настоява да посрещне "Цървена звезда" в "Арена Армеец" на 23 декември. Тогава е домакинството на "сините" срещу сръбския гранд в Адриатическа...