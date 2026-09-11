Всичко за 6 Януари

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Почитаме Ботев на 6 януари

Почитаме Ботев на 6 януари

София. 165 години от рождението на Христо Ботев ще бъде отбелязано на 6 януари. Това съобщи за агенция Стандарт Нюз председателят на Общонародна фонда...

03 януари | 13:53
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