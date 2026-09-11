Дъжд и вятър! Обявиха жълт код в тези области
В София максималната температура ще бъде около 15°
Следете всички новини, анализи и коментари за 6 Януари. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В София максималната температура ще бъде около 15°
Данните на дружеството показват, че през миналата година средната консумация в Западна България е била 1525 мегавата, докато през вчерашния ден средни...
София. 165 години от рождението на Христо Ботев ще бъде отбелязано на 6 януари. Това съобщи за агенция Стандарт Нюз председателят на Общонародна фонда...