2,3 милиона души в страната живеят в риск от бедност
Това показват данни на Евростат за нивото на бедност в държавите членки за 2018 година
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Това показват данни на Евростат за нивото на бедност в държавите членки за 2018 година
Най-голям е делът на отпуснатите средства по Закона за семейните помощи за деца
"Преди всичко заради българските граждани, а не заради поредния европейски доклад, ние трябва да направим реформата в съдебната система. Ние трябва да...
Корабът разполага с 840 каюти, в които могат да се настанят 2400 пътници и 900 членове на екипажа Реплика на потъналия преди 104 години "Титаник" ще...