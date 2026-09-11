Всичко за 2018 Година

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Титаник 2 отплава през 2018 г.

Титаник 2 отплава през 2018 г.

Корабът разполага с 840 каюти, в които могат да се настанят 2400 пътници и 900 членове на екипажа Реплика на потъналия преди 104 години "Титаник" ще...

19 февруари | 16:30
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