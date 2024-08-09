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Ужас в небето! Самолет се разби и взе жертви (Видео)

Изпратени са спасителни екипи

Ужас в небето! Самолет се разби и взе жертви (Видео) | StandartNews.com

Източник: Снимката е илюстративна

09 авг 24 | 21:16
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Фатме Мустафова

Тежка катастрофа в Бразилия! 

Самолет с 62-ама души на борда се разби във Винедо, съобщи местната телевизионна станция GloboNews, цитиран от Ройтерс.

Самолетът ATR-72 на авиокомпания Voepass Linhas Areas, е бил на път от Каскавел, в щата Парана, за Гуарульос, Сао Пауло, съобщи уебсайтът G1, цитирайки компанията Voepass.

Държавната противопожарна служба на Сао Пауло потвърди в социалните медии, че самолет се е разбил във Винедо и че е изпратила седем спасителни екипа в района на инцидента.

Видео, споделено в социалните медии, показва нещо, което изглежда като самолет, падащ върху дървета, последван от голям облак черен дим.

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Автор Фатме Мустафова

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