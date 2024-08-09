Ужас в небето! Самолет се разби и взе жертви (Видео)

Тежка катастрофа в Бразилия!
Самолет с 62-ама души на борда се разби във Винедо, съобщи местната телевизионна станция GloboNews, цитиран от Ройтерс.
Самолетът ATR-72 на авиокомпания Voepass Linhas Areas, е бил на път от Каскавел, в щата Парана, за Гуарульос, Сао Пауло, съобщи уебсайтът G1, цитирайки компанията Voepass.
Държавната противопожарна служба на Сао Пауло потвърди в социалните медии, че самолет се е разбил във Винедо и че е изпратила седем спасителни екипа в района на инцидента.
Видео, споделено в социалните медии, показва нещо, което изглежда като самолет, падащ върху дървета, последван от голям облак черен дим.
WATCH: New video shows Voepass Flight 2283 crashing into homes in Vinhedo, Brazil. Number of victims not yet known. pic.twitter.com/Ndwodo2Vcz— BNO News (@BNONews) August 9, 2024
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