Ужас в небето! Самолет се разби и взе жертви (Видео)

Тежка катастрофа в Бразилия!

Самолет с 62-ама души на борда се разби във Винедо, съобщи местната телевизионна станция GloboNews, цитиран от Ройтерс.

Самолетът ATR-72 на авиокомпания Voepass Linhas Areas, е бил на път от Каскавел, в щата Парана, за Гуарульос, Сао Пауло, съобщи уебсайтът G1, цитирайки компанията Voepass.

Държавната противопожарна служба на Сао Пауло потвърди в социалните медии, че самолет се е разбил във Винедо и че е изпратила седем спасителни екипа в района на инцидента.

Видео, споделено в социалните медии, показва нещо, което изглежда като самолет, падащ върху дървета, последван от голям облак черен дим.

WATCH: New video shows Voepass Flight 2283 crashing into homes in Vinhedo, Brazil. Number of victims not yet known. pic.twitter.com/Ndwodo2Vcz