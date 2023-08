Тъжно! Почина легендарен ас на рок музиката

Почина една от големите легенди на рока.

Бърни Марсдън, първият китарист и съосновател на рок групата Whitesnake, е починал в четвъртък на 72-годишна възраст. Това съобщи в изявление семейството му.Марсдън "е починал мирно в четвъртък вечер заедно със съпругата си Фран и дъщерите си Шарлот и Оливия, които са били до него", писа семейството му в Instagram. "Бърни така и не изгуби страстта си към музиката, пишеше и записваше нови песни до самия си край".

Един от най-изявените британски рок и блус китаристи, Марсдън пише или допринася за създаването на няколко от хитовете на Whitesnake, вкл. Fool for Your Loving, She's a Woman, Trouble и интернационалният феномен Here I Go Again. Роден в Бъкингам през 1951, китаристът прави първите си стъпки с рок групата UFO през 1972.

След мимолетни участия в няколко групи и краткосрочен проект с бившите членове на Deep Purple, наречен Paice Ashton Lord, Марсдън създава Whitesnake заедно с певеца Дейвид Ковърдейл и китариста Мики Мууди през 1978. Музикантът участва в първото EP, пет албума и live албум, започвайки със Snakebite (1978) и приключвайки със Saints & Sinners (1982). През този период той записва и два самостоятелни албума - And About Time Too (1979) и Look at Me Now (1981)

Марсдън бе известен със своята обширна и завидна частна колекция от китари, включваща над 200 екземпляра. През юни едно от неговите музикални "бижута", Gibson Les Paul Standard от 1959 г., известен като "Звярът“, за кратко беше обявено за продажба с цена над 1,3 милиона долара.

В петък сутринта бившият му колега от Whitesnake Ковърдейл отдаде почит в социалните медии. "Току-що се събудих с ужасната новина, че моят стар приятел и бивша "змия" Бърни Марсдън почина“, написа той в Twitter. "Изпращам своите искрени мисли и молитви към обичаните му семейство, приятели и фенове. За мен беше чест да познавам този истински забавен и надарен човек, както и да споделям сцена с него".