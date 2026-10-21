Тръмп приближава Киев и Москва към преговори. Появи се нов шанс

Американският президент Доналд Тръмп предприема нова дипломатическа стъпка в усилията си за прекратяване на войната между Русия и Украйна. След разговори с украинския президент Володимир Зеленски в Осло Вашингтон подготвя среща и с Владимир Путин, на която ще бъдат обсъдени новите предложения на Киев.

Тръмп призова украинското ръководство да прояви готовност за постигане на споразумение, което да сложи край на продължаващия конфликт. Американската администрация съобщи, че украинската страна вече е представила нови идеи, върху които дипломатическите усилия могат да продължат, предаде Ройтерс.

Тръмп настоява за дипломатическо решение

„Украйна трябва да иска да бъде намерено решение на тази война“, заяви Доналд Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом. Думите му прозвучаха след срещата в норвежката столица между специалния президентски пратеник Стив Уиткоф и украинския държавен глава Володимир Зеленски, посветена на възможностите за прекратяване на военните действия.

Американският президент продължава усилията си да ангажира двете воюващи страни в дипломатически процес. След разговорите с украинското ръководство предстои Уиткоф да посети Русия, където ще обсъди въпросите около евентуално мирно споразумение лично с Владимир Путин.

Така Вашингтон се стреми да придвижи преговорите чрез последователни контакти с Киев и Москва. Основната задача е предложенията да бъдат обсъдени и с двете страни, въпреки сериозните различия в позициите им.

Киев представи нови идеи за мир

Представител на администрацията на Тръмп, пожелал анонимност, разкри пред Ройтерс, че украинската делегация е внесла „нови идеи“ по време на срещата в Осло. По думите му Вашингтон възнамерява да използва предстоящите разговори с Путин, за да продължи работата върху обсъдените вече предложения.

Американската страна определя като своя цел надграждането на постигнатия в контактите с Украйна и европейските партньори напредък. Очаква се именно тези предложения да бъдат представени и на руското ръководство, за да се установи доколко съществуват възможности за сближаване на позициите.

Засега не се съобщават подробности за съдържанието на новите украински идеи. Не е известно и дали Москва би приела обсъжданите условия, но дипломатическите контакти продължават.

Тръмп отчете реалностите на бойното поле

Американският президент коментира и военното положение в Украйна, като изрази мнение, че Русия разполага с преимущество заради мащабите на своите въоръжени сили и териториалните придобивки по време на конфликта. Той посочи, че руската армия продължава настъпателните си действия и контролира значителни украински територии.

Изказването идва след доклад на началника на руския Генерален щаб Валерий Герасимов до Путин, в който се твърди, че Москва е установила контрол над редица населени места. Сред посочените е и Добропиля в Донецка област, но украинските власти категорично отричат градът да е превзет.

Тръмп не представи допълнителни подробности за оценката си на военното положение. Той обаче отново постави акцент върху необходимостта от намиране на политическо решение на конфликта.

Тръмп работи и за освобождаването на американец

Наред с усилията за прекратяване на войната американският президент съобщи, че лично е поставил пред Владимир Путин въпроса за освобождаването на Стивън Хъбард, 74-годишен пенсиониран учител по английски език, който се намира в руски затвор.

„Помолих го да го освободи“, каза Тръмп, цитиран от Франс прес. Той уточни, че е разговарял продължително с руския президент по случая и намекна, че през следващите дни може да има развитие.

Хъбард беше осъден през октомври 2024 г. на близо седем години лишаване от свобода по обвинение, че е участвал като наемник във военните действия на страната на Украйна. Американецът отрича отправените срещу него обвинения.

Администрацията на Тръмп вече постигна освобождаването на друг американски гражданин от руски затвор. През август Москва пусна бившия морски пехотинец Робърт Гилман след дипломатически усилия на Вашингтон. Сега американският президент се опитва да постигне подобен резултат и за Хъбард, успоредно със започналите нови контакти за прекратяване на войната в Украйна.