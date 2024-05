Страшен скандал с Бриджит Макрон. Европа се тресе (СНИМКИ)

Страшен скандал избухна по време на посещението на Еманюел Макрон и съпругата му в Германия.

Президентът на Франция и първата дама посетиха мемориал на жертвите от Холокоста заедно с държавния глава на Германия Франк-Валтер Щайнмайер.

Брижит Макрон и Елке Бюденбендер бяха заснети от фотографи да се заливат от смях. Това предизвика бурно недоволство в страната.

Реакцията им предизвика объркване и в чужбина: „Първата дама на Франция се смее на шега заедно със съпругата на германския президент на мемориала на Холокоста в Берлин. Какво разсмя двете първи дами в тази ситуация? Не е ясно”, пише Daily Mail.

Мемориалът е посветен на шестте милиона евреи, които са убити по време на Втората световна война, като голяма част от тях стават жертва на нацистка Германия.

Brigitte Macron and Germanys First Lady LAUGH as they share a joke while they walk through Berlin’s Holocaust Memorial as their husbands lay a wreath for the 6 million Jews who lost their lives. pic.twitter.com/6O7bGkauog