Страшен гаф! Влиятелна американска телевизия даде Киев на Русия

Много сериозен гаф допусна американската телевизия Фокс нюз, след като написа в пряко излъчване, че украинската столица Киев е в Русия.

В предаването на живо от няколко от църковните служби в Москва, Киев и Рим, с които православни и католици посрещат Възкресение Христово, телевизията изписа „Киев, Русия" (KYIV, RUSSIA), съобщава бТВ.

Службата на Православната църква на Украйна от Златоустовия манастир „Свети Михаил" в Киев беше показана заедно със службата в Москва, на която присъстваха Владимир Путин и патриарх Кирил.

Първоначално украинската служба беше правилно озаглавена „Великденска служба: Киев, Украйна." След кратка пауза обаче текстът на екрана се промени на „Великденска служба: Киев, Русия." По-късно грешката беше поправена.

„Ако това е грешка, а не умишлено политическо изявление, трябва да има извинение и разследване кой е направил грешката", призова чрез пост в социалната мрежа X говорителят на външното министерство на Украйна Георгий Тихий.

If this was a mistake rather than a deliberate political statement, there should be an apology and an investigation into who made the mistake. @FoxNews https://t.co/HOxV8b2hVK