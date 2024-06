Посланик се изгаври със свой служител и го изритаха

Посланикът на Великобритания в Мексико е бил уволнен след твърдения, че е насочил огнестрелно оръжие към местен служител на посолството - инцидент, който е бил заснет на видео и разпространен в социалните медии, съобщи "Файненшъл Таймс".

Видеото е заснето през април по време на официално посещение в щатите Дуранго и Синалоа (североизточната част на страната), където действа един от двата най-жестоки картела, които предизвикват кръвопролития в Мексико.

На клипа, споделен в социалната мрежа Х, се вижда как дипломатът от кариерата Джон Бенджамин насочва оръжието към човек, чието лице е замъглено. "В контекста на ежедневните убийства в Мексико, извършвани от наркодилъри, той се осмелява да се шегува", гласи постът, придружаващ видеото.

Мексико отдавна е засегнато от насилието, свързано с воюващите в страната наркокартели, като годишно в страната са убивани около 30 000 души.

"Наясно сме с този инцидент и сме предприели съответните действия", каза говорител на британското Министерство на външните работи.

В страницата на Бенджамин в "Линкдин" се посочва, че мандатът му като посланик е приключил през май, а в биографията му на уебсайта на правителството на Обединеното кралство се казва, че той "е бил посланик на Обединеното кралство в Мексико между 2021 и 2024 г., отбелязва Ройтерс.

Всяка година в Мексико, страна с население от 129 милиона души, се регистрират около 30 000 убийства. Три четвърти от тях са в резултат на уреждане на сметки между наркокартели или организирани престъпни групи.

