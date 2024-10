Паника! Евакуираха европейско летище

Извънредна ситуация затвори важно летище.

Летището в Бирмингам (Централна Англия) е „евакуирано“, след като е съобщено за „подозрителен автомобил“, се казва в изявление на местната полиция, цитирано от АФП.

CUSTOMER INFORMATION@WMPolice is currently on-site dealing with an incident. Airport operations are currently suspended.



Passengers are advised to NOT come to the airport at this time.



The Airport’s social media channels will be updated as and when the situation changes. pic.twitter.com/9tDEOq4Vlt