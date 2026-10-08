Осъдена на смърт оцеля след две смъртоносни инжекции

Жената, осъдена на смърт в САЩ, която оцеля след два неуспешни опита за екзекуция чрез смъртоносна инжекция, е „ядосана и объркана“. Това съобщиха адвокатите на Криста Пайк, след като тя е излязла от кома в болница в щата Тенеси.

Пайк все още се намира в лечебното заведение, където получава медицинска помощ след провалената екзекуция.

Съдията по делото е разпоредил на щатските власти да съхранят всички доказателства, свързани с неуспешното изпълнение на смъртната присъда, включително използваните спринцовки.

Междувременно Върховният съд на Тенеси предстои да реши дали да издаде нова заповед за изпълнение на смъртното наказание на Пайк.

Тя е осъдена за убийство през 1995 г., когато е била едва на 18 години.