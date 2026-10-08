Свят

Осъдена на смърт оцеля след две смъртоносни инжекции

Върховният съд на Тенеси предстои да реши дали да издаде нова заповед за изпълнение на смъртното наказание на Пайк

Осъдена на смърт оцеля след две смъртоносни инжекции
08 окт 26 | 7:35
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Фатме Мустафова

Жената, осъдена на смърт в САЩ, която оцеля след два неуспешни опита за екзекуция чрез смъртоносна инжекция, е „ядосана и объркана“. Това съобщиха адвокатите на Криста Пайк, след като тя е излязла от кома в болница в щата Тенеси.

Пайк все още се намира в лечебното заведение, където получава медицинска помощ след провалената екзекуция.

Съдията по делото е разпоредил на щатските власти да съхранят всички доказателства, свързани с неуспешното изпълнение на смъртната присъда, включително използваните спринцовки.

Междувременно Върховният съд на Тенеси предстои да реши дали да издаде нова заповед за изпълнение на смъртното наказание на Пайк.

Тя е осъдена за убийство през 1995 г., когато е била едва на 18 години.

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Автор Фатме Мустафова

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