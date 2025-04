Мъск побесня! Посочи кой е кретенът в обкръжението на Тръмп

Наваро е истински кретен (moron на англ. ез.). Това, което казва, очевидно е невярно. Гневния пост написа в мрежата Х милиардерът Илон Мъск, а обектът на обидата е съветникът на американския президент Доналд Тръмп по въпросите на митата Питър Наваро.

Напрежението между двамата възникна след изказване на Наваро по Си Ен Би Си, че Мъск настоява за "нулеви мита" между САЩ и Европа, защото "Тесла" използва вносни части за своите автомобили.

По думите на Наваро Мъск "сглобява", а не "произвежда" електромобилите.

Navarro is truly a moron. What he says here is demonstrably false.