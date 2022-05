Макрон встъпи в длъжност, отправи две ключови обещания

Започна вторият 5-годишен президентски мандат на Еманюел Макрон, съобщи Франс прес.

След като председателят на Конституционния съвет Лоран Фабиюс утвърди победата му на втория тур на президентските избори в края на април, Макрон изнесе кратка реч, в която обеща да завещае "по-добра за живеене планета" и "по-силна Франция".

Речта при встъпването в длъжност на Макрон имаше за цел да обедини една разделена нация, обясни политическият коментатор на "Франс 24" Филип Тюрле.

сн. АФП

Речта беше фокусирана върху представянето на "визия за Франция, обединяващ призив към нацията да се сплоти", каза Тюрле. "Макрон знае, че много французи не са гласували за него, те са гласували да не допуснат крайнодесният кандидат Марин льо Пен (да стане президент)", каза коментаторът, добавяйки, че най-непосредственото предизвикателство за Макрон сега е изборът на нов премиер.

"Французите ми повярваха", каза Макрон. "Знам, че трябва да го изпълня. Това е крехко доверие, нашите ценности на свободата са изправени пред предизвикателство", каза той, преди да завърши речта си, като се закле "да служи на страната" и на всички французи.

Речта му се фокусира върху целите на страната, включително стабилността в Европа, поемането на глобални отговорности, които включват сигурността в Източна Европа и изменението на климата. На вътрешен фронт той призова за зачитане на националния обществен договор.

Макрон отбеляза, че "френският народ ми е поверил нов мандат. И Франция, и Европа ще трябва да се ангажират да предотвратят ескалация на конфликта в Източна Европа, да насърчават демокрацията и да се борят с изменението на климата." Макрон също така обеща да опрости бюрокрацията, да създаде заетост и работни места и да действа, за да направи Франция "екологична сила".

