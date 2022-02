Лошо: Втори циклон удари Мадагаскар (Фото/Видео)

Мощният циклон Батсираи, придружен от силни ветрове и проливни дъждове, удари района Мананджари в Мадагаскар. Това е втората буря, която ударя острова в рамките на няколко седмици, съобщи местен метеоролог за АФП.

„Потвърждавам, че Батсираи е ударил Мананджари около 20:00 ч. местно време“ (17:00 по Гринуич), каза метеоролога, с когото Франс прес се свърза по телефона.

Cyclone #Batsirai has landed at 8pm in the north of #Mananjary, capital of #Vatovavy region, south east of #Madagascar. First damages have been recorded.#Pray4Madagascar pic.twitter.com/lD7Z2CamcF