Хизбула зловещо удари Израел. Загинаха деца (ВИДЕО)

Зловещ удар на „Хизбула” срещу Израел. Девет души загинаха, включително деца, а 34 са ранени при ракетен обстрел от Ливан на анексираните от Израел Голански възвишения, съобщиха израелските служби за спешна помощ, цитирани от Франс прес.

В резултат на удара е поразено футболно игрище в друзко село Мадждал Шамс, заяви Ели Бин, генерален директор на "Маген Давид Адом", израелския еквивалент на Червения кръст, и добави, че 17 от 34-те ранени са в критично състояние, 10 от които са деца, предаде БЛИЦ.

Представителят на ливанската шиитска групировка "Хизбула" Мохамед Афиф, отрече пред Ройтерс тя да стои зад удара.

Израелската армия съобщи, че помага с евакуацията на пострадалите. Израелски медик каза пред Ройтерс, че ударът е бил опустошителен и е предизвикал пожар.

Атаката идва след израелски удар по територията на Ливан, при която бяха убити четирима бойци на въоръжени ливански групировки.

Два източника от сферата на сигурността в Ливан казаха пред Ройтерс, че четиримата убити бойци при израелския удар по Кфаркила са принадлежали към различни групировки, но поне един от тях е бил член на "Хизбула".

