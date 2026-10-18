Голям обрат с руския газ. Тръмп извади неочакван коз за мир

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп предлага Европа да възобнови покупките на руски природен газ като част от мащабен план за прекратяване на войната в Украйна. Идеята предвижда възстановяване на газовите доставки през Украйна, което би осигурило приходи както за Москва, така и за Киев. Това съобщи „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на източници, запознати с преговорите.

Предложението обаче е срещнало сериозна съпротива от европейските лидери, включително германския канцлер Фридрих Мерц, тъй като противоречи на политиката на ЕС за окончателно прекратяване на зависимостта от руския газ.

Американската инициатива идва в момент, когато Вашингтон търси нови икономически стимули, за да върне Москва към преговорите. Само преди дни САЩ разреши доставки на руско дизелово гориво, а президентът Тръмп отложи прилагането на нов пакет санкции срещу Русия. Според Ройтерс американските преговарящи разглеждат енергийните договорености като средство за смекчаване на позицията на Кремъл, въпреки че засега няма потвърдени отстъпки от руския президент Владимир Путин.

Къшнър и Уиткоф предложили новата газова сделка

Зад инициативата стоят двама от най-близките преговарящи на Тръмп - Джаред Къшнър и Стив Уиткоф. Те са обсъдили възможността за възстановяване на руските газови доставки при срещи с украински и европейски представители, включително с президента Володимир Зеленски в Киев през миналия месец.

Според източниците на „Ню Йорк Таймс“ американските пратеници са предложили Украйна да обмисли повторното пускане на газопроводите, по които преди войната руският природен газ достигаше до европейските потребители.

Логиката на Вашингтон е икономическа. Москва би получила възможност отново да печели значителни средства от европейския енергиен пазар, което според американските преговарящи може да я мотивира да приеме мирно споразумение. Украйна на свой ред би получавала приходи от транзита на горивото през своята територия.

Предложението обаче все още е само част от обсъжданите варианти. Няма постигнато споразумение за възстановяване на доставките, нито гаранции, че подобен икономически стимул би променил позицията на Кремъл.

Берлин се противопостави, Брюксел има съвсем друг план

Инициативата влиза в пряк конфликт с енергийната политика на Европейския съюз. След руското нахлуване в Украйна през 2022 г. Брюксел предприе последователни стъпки за ограничаване на зависимостта от руските енергийни ресурси.

През януари тази година Съветът на ЕС окончателно прие регламент за поетапното прекратяване на вноса на руски природен газ. Според действащите правила дългосрочните договори за руски втечнен газ трябва да бъдат прекратени от началото на 2027 г., а доставките по газопроводи - от 30 септември същата година, с възможност срокът да бъде удължен до 1 ноември при определени условия, свързани с газовите хранилища.

Това означава, че предложението на Вашингтон не може да бъде реализирано без сериозна промяна в вече приетите европейски правила.

Германският канцлер Фридрих Мерц е сред политиците, които са отхвърлили идеята, посочва „Ню Йорк Таймс“. Европейските представители се опасяват, че връщането към руския газ би възстановило зависимост, от която ЕС се опитва да се освободи от години.

Мащабът на тази промяна е значителен. По официални данни на Съвета на ЕС делът на руския газ в европейския внос е намалял от около 45% през 2021 г. до приблизително 13% през 2025 г. Въпреки ограниченията стойността на доставките през миналата година е надхвърлила 15 млрд. евро.

Белият дом разкри какво цели Тръмп

В изявление пред „Ню Йорк Таймс“ Белият дом потвърди, че американската администрация работи по широкообхватно мирно предложение, което включва икономически стимули за двете воюващи държави.

„Съединените щати работят в тясно сътрудничество с Украйна и нашите европейски партньори по всеобхватно предложение за мир, което включва икономически стимули както за Русия, така и за Украйна като част от окончателното уреждане“, се казва в позицията на американската администрация.

Вашингтон обвързва инициативата и с високите енергийни цени, които оказват натиск върху европейските икономики.

„Нашата цел не е просто да прекратим военните действия, а да създадем условия за траен мир, икономическо възстановяване и по-голяма стабилност в целия регион“, допълва Белият дом.

Американските представители разчитат, че стремежът към по-евтина енергия може постепенно да промени нагласите в Европа. Според тях европейските избиратели биха оказали натиск върху своите правителства, ако възстановяването на руските доставки предложи възможност за по-ниски цени.

Москва заговори за големи сделки със САЩ

Паралелно с мирните усилия Вашингтон и Москва обсъждат потенциални бизнес проекти в редица стратегически отрасли.

Икономическият пратеник на руския президент Кирил Дмитриев приветства договореността за руското дизелово гориво като възможно начало на по-широко икономическо сътрудничество.

„Мисля, че в близко бъдеще ще обявим някои важни инициативи“, заяви той на енергийна конференция в Москва в петък. „В крайна сметка ледът най-накрая се пропука“, добави Дмитриев.

Според него Русия и САЩ обсъждат проекти в различни области, включително изграждането на центрове за данни, захранвани с руска ядрена енергия.

Сред възможните сделки, за които по-рано съобщи „Ню Йорк Таймс“, е и продажба на международните активи на „Лукойл“ на инвеститорска група с участието на американското правителство. Става въпрос за обсъждана възможност, а не за приключила сделка.

Американски и руски представители водят разговори за потенциални икономически споразумения още от миналата година. Досега обаче няма признаци, че перспективата за бъдещи инвестиции и търговски отношения е накарала Путин да отстъпи от основните си искания за Украйна.