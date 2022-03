Гаф! Как Байдън разгневи ирландците

Американският президент Джо Байдън успя да разгневи ирландците, след като намекна, че са „глупави“ по време на речта си по случай деня на Деня на Свети Патрик.

След като се качи на сцената, Байдън се обърна към присъстващия на събитието свещеник, прекръсти и каза: „Благослови ме отче, защото ще съгреша. Искам да знаете, аз може да съм от ирландски произход, но не съм глупав, ожених се за дъщерята на Доминик Джакопо“, визирайки сицилианското име на бащата на Джил Байдън.

След изказването си Байдън беше разкритикуван, че е обидил хора с ирландски произход, като ги е нарекъл „глупави“. Това е втори гаф на Байдън само за седмица, след като по-рано нарече вицепрезидента си Камала Харис „първа дама“, пише "Марица".

Biden: “I may be Irish, but I’m not stupid.” pic.twitter.com/QKpJfxaW30