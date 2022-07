Ердоган опъна нервите на Путин /Видео/

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган опъна нервите на руския си колега Владимир Путин, след като го постави в неловка ситуация. Руският президент остана прав в стая пред тълпа от репортери, докато чакаше да се срещне с турския си колега, който закъсня за тяхната среща с една минута. Кадрите, заснети преди срещата във вторник в Техеран, показват как Путин прави поредица от неудобни физиономии пред камерите, преди да бъде посрещнат от Ердоган.

Erdogan gives Putin a little taste of his own medicine pic.twitter.com/hY8RNuJRek