Звезда каза "да" на Левски

Халфът Акрам Бурас е казал „да“ за нов договор с Левски. Алжирецът е дал принципното си съгласие да постави подписа си под контракт, който да го задържи по-дълго на „Герена“. За момента не е ясно кога ще бъде обявена новината, но от стадион „Георги Аспарухов“ са доволни, че са постигнали договорка с един от основните си футболисти. Срокът на контракта му се очаква да бъде до 2030 година.

Левски иска да постави откупна клауза в договора на Акрам Бурас в размер на 5 милиона евро. Ръководството на сините започна разговори за нов договор с халфа през септември. Сегашното споразумение между двете страни изтича през лятото на 2028 година, а не след края на тази кампания. Въпреки това от „Герена“ държаха да преподпишат с алжиреца, пише „Тема Спорт“.

Това означава, че когато се случи, ще бъде при много по-добри финансови условия за полузащитника. Причината е, че 24-годишният Бурас е основен играч в системата на Хулио Веласкес. Акрам е несменяем титуляр, а отсъствието му в последните близо три месеца заради контузия бе истински удар за испанския специалист.

Халфът получи контузия в бедрото при 3:0 над Септември на „Герена“. Двубоят се игра на 1 август и оттогава над два месеца той е извън сметките на Хулио Веласкес. Наскоро спортният директор Георги Костадинов обяви, че 24-годишният полузащитник се очаква да бъде на разположение на треньора във втората половина на октомври, като това и ще се случи. Бурас ще попадне в групата за визитата на Виктория Пилзен и се очаква да получи игрови минути. За момента обаче е малко вероятно Акрам да започне сред титулярите, въпреки че Веласкес неведнъж е показвал нестандартния си подход в опит да изненада съперника. Наскоро от Левски се похвалиха, че удължиха договорите на още от основните играчи. Нови споразумения бяха подписани със Светослав Вуцов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Алдаир и Гашпер Търдин. А такова парафира и Стивън Стоянчов.