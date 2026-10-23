Неочакван съюз във футбола. Азия обърна позицията си за Инфантино

Президентът на ФИФА Джани Инфантино получи важна подкрепа за преизбирането си, след като Азиатската футболна конфедерация (АФК) обяви, че застава зад кандидатурата му за нов мандат. Решението беше съобщено от президента на организацията шейх Салман бин Ибрахим Ал-Халифа на извънредния конгрес в Токио, предаде Ройтерс.

Обратът е особено показателен, защото само преди два месеца азиатската централа беше сред най-острите критици на Инфантино заради спорен финансов проект на стойност 4,2 милиарда долара. Сега подкрепата на конфедерацията, обединяваща 47 национални федерации, се превръща във важен фактор преди изборите за президент на ФИФА през март 2027 г.

Шейх Салман обяви подкрепата в Токио

„Потвърждаваме пълната си готовност да подкрепим Вас и Вашето ръководство в стремежа Ви към нов мандат като президент на ФИФА“, заяви шейх Салман, обръщайки се директно към присъстващия в залата Инфантино.

Ръководителят на азиатския футбол подчерта, че е разговарял с представители на много федерации от континента и е убеден в подкрепата им за настоящия президент.

Инфантино от своя страна благодари за доверието и похвали работата на шейх Салман. Според Асошиейтед прес двамата демонстрираха помирение след продължителното напрежение между ФИФА и азиатската централа.

Скандалът за 4,2 милиарда долара

Само преди два месеца отношенията между Инфантино и няколко континентални конфедерации бяха сериозно обтегнати.

Причината беше проектът „ФИФА Форуърд Ентърпрайз“, предвиждащ привличане на частни инвеститори чрез предоставяне на търговски права върху големи футболни турнири, включително световните първенства.

ФИФА твърдеше, че инициативата може да осигури 4,2 милиарда долара, които да увеличат финансовата подкрепа за националните федерации.

Предложението обаче срещна съпротива от УЕФА, КОНКАКАФ и АФК. Ръководителите им подписаха общо писмо, в което определиха действията на Инфантино като „фундаментално нарушение на доверието“.

Проектът впоследствие беше изоставен, а президентът на ФИФА се извини за допуснатите грешки при подготовката му.

Европа остава критична

Въпреки промяната в позицията на Азия разногласията във световния футбол не са преодолени. УЕФА продължава да настоява за повече прозрачност и разяснения по управленските инициативи на Инфантино.

Африканската футболна конфедерация вече изрази подкрепа за неговото преизбиране. Зад него застават и редица национални федерации, сред които Аржентина и Саудитска Арабия.

Подкрепата, обявена от АФК, обаче не означава автоматично, че всичките й 47 членки ще гласуват еднакво на изборите.

Инфантино се готви за четвърти мандат

56-годишният Джани Инфантино ръководи ФИФА от февруари 2016 г., когато беше избран след скандалите, довели до оттеглянето на Сеп Блатер. Впоследствие той беше преизбран два пъти без съперник.

Следващият избор е през март 2027 г., когато Инфантино ще се кандидатира за четвърти мандат, който би продължил до 2031 г.

Крайният срок за издигане на кандидатури е 18 ноември. Според Асошиейтед прес до момента няма официално регистриран негов съперник.