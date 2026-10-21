Зрелищно реми в Шампионската лига. Епична битка между Байерн и Арсенал

Байерн Мюнхен и Арсенал сътвориха зрелищно реми 2:2 в сблъсък от основната фаза на Шампионската лига. Всичко започна монотонно, но след първия получас мачът набра огромна скорост и предложи истинска футболна драма.

Гостите от Лондон откриха чрез резервата Еберечи Езе, който замени контузения Букайо Сака и се възползва от великолепно подаване на Мартин Йодегор. Байерн обаче бързо отвърна – Хари Кейн изведе Алфонсо Дейвис с гениален пас от центъра, а канадецът бе хладнокръвен за 1:1.

През второто полувреме Кейн отново влезе под светлините на прожекторите, реализирайки спечелената от самия него дузпа за 2:1. „Топчиите“ обаче не се предадоха и в 82-ата минута Деклан Райс донесе ценната точка за своя тим с хубав завършващ удар.

След второто си поредно реми баварците вече имат 5 точки от първите три кръга, докато Арсенал заема 7-ата позиция с актив от 7 пункта.