Знаете ли кой е бургазлията Петър Вълков, за когото полска филмова компания снима филм у нас?!

Българинът Атанас Вълков, който написа музиката за Европейската космическа агенция през 2015 година, пристигна в родния си Бургас. Тук популярният композитор прекара само ден, а поводът за визитата му са интензивни снимки към биографичен филм, вдъхновен от живота на успешния българин, роден в Бургас. По план проектът трябва да бъде официално завършен в края на тази година, като задължително ще има своя бургаска премиера. Седемчасовите снимки се проведоха в зала „Тончо Русев” на Културен дом НХК и се реализираха с подкрепата на Община Бургас.

Името на Атанас Вълков става популярно в цяла Европа през 2015 година. Тогава той е ангажиран от Европейската космическа агенция да напише музиката към късометражния филм Ambition. Филмът проследява мисията на Rosetta - космическа сонда, която е изпратена на кометата 67P/Churyumov - Gerasimenko през 2014. Атанас Вълков е и автор на музиката към филма Brief Chronicles of the Time, режисиран от легендарния полски режисьор и носител на „Оскар” за цялостно творчество Анджей Вайда.

„Не мога да опиша чувството, което ме обзема – има много пътища и места по света, но родният град е само един. Бургас е прекрасен. Впечатлен съм от развитието му в различни аспекти. Знам, че тук се реализират и прекрасни събития, свързани с филмовото изкуство, като Burgas International Film Festival”, сподели Вълков.

Атанас Вълков е композитор, инструменталист, музикален продуцент. Роден през 1982 г. в град Бургас (България). Носител на много награди и отличия, между тях първо място в Берлин на 7th BTC Score commpetition и стипендия в Berklee College of music. Класическо музикално образование получава в Държавно Музикално Училище І и ІІ степен в Лублин и във Факултет по джаз в Катовице (пиано, вибрафон, маримба, ударни инструменти). Продуцент на клубна музика за френския Mad House, записал е няколко сингли и ремикси, между тях ”Like a prayer” на Мадона и ”Stayin’ Alive” на Bee Gees. Заедно с Бамбин Мукенди е творил различни LIVE - ACTY и няколко години е концертирал на фестивали и в различни клубове във Франция, Белгия, Полша. Като изпълнител е работил с икони на полската електронна музика – Novika, Beats Freandly. За албум „Магнес” получава престижното полско отличие „Фридерик”. Вълков по оригинален начин свързва музиката от различни извори и от различни жанрове – балкански и полски фолклор с електронната, класическа и съвременна музика. Смело използва най-новите технологии в областта на извличане на звука, свързвайки ги с често изненадващи оркестрови аранжименти. Безпроблемно борави с различни музикални жанрове и похвати запазвайки свой собствен стил.