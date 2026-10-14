Създателят на „Българе“ представя в Казанлък „Теория за алтернативната загуба“

Община Казанлък кани жителите и гостите на града на едно вълнуващо събитие, което обещава да провокира размисъл и да предложи различен поглед към житейските избори.



На 21 октомври 2026 г. от 18:00 часа в театър “Любомир Кабакчиев” в Казанлък“, Христо Ив. Димитров ще представи своята житейска доктрина „Теория за алтернативната загуба“.



Христо Ив. Димитров е български хореограф, режисьор и продуцент, известен най-вече като създател и директор на националния фолклорен ансамбъл „Българе“.



Събитието е представено под мотото „Едно прозрение с елемент на представление“ и съчетава философски размисъл с артистичен подход към темата за загубите, изборите и алтернативите в живота.



Входът е свободен, а публиката ще има възможност да се запознае с идеите на Христо Ив. Димитров и неговата авторска концепция.



