Вълшебна промяна! Разкриха последни думи на Елизабет Втора

Любопитно разкритие за последни думи на Елизабет Втора бе направено от нейна много близка жена.

Сара Фъргюсън, по-популярна като Фърги, наскоро сподели в какво се е състоял последният ѝ разговор с нейната свекърва кралица Елизабет II. Разкритието дойде в един от последните епизоди на нейния подкаст "Tea Talks with the Duchess and Sarah".



По време на епизода Сара Фъргюсън разкрива, че последните думи на кралицата към нея са гласяли: "Просто бъди себе си, Сара.". След това Фърги обяснява, че кралицата винаги се е дразнела, когато Сара не се държала естествено. След тези думи обаче Фърги се променила.



"Чувствам се страшна късметлийка да имам възможността да бъда себе си", споделя тя, "Не знам дали именно думите на Кралицата ме накараха да повярвам, че вече спокойно мога да казвам това, което мисля, без да се притеснявам, че може да обидя някого. Вече съм съвсем автентична."

Преди време Сара Фъргюсън говори за връзката ѝ с кралица Елизабет II, описвайки я като "тотален идол". В интервю за "People" Фърги казва, че Кралицата е брилянтна в това да помага на хората и има изумителна вяра в хората.

Сара Фъргюсън призна още, че след кончината на монарха именно тя е осиновила двете ѝ кучета Санди и Муик. "Те са национални икони, така че всеки път, когато тичат наоколо, за да гонят някоя катеричка, аз се паникьосвам."





