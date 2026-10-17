Роналдо инвестира 10 милиона в новия си бизнес

Португалската футболна звезда Кристиано Роналдо е инвестирал 10 милиона евро в производството на минерална вода, съобщи Sic Noticias.

Партньорът на футболиста в новия бизнес е Grupo Ouhterinho, като компанията вече внесе подобна сума. Общата инвестиция в проекта достигна двадесет милиона евро, като се планира производство да бъде организирано в Браганса.

Завод за бутилиране на вода вече се строи в село Гостей. Планира се строителството и започването на продажби в Португалия и чужбина до края на 2027 г. Марката се разработва от италианска дизайнерска компания.

Според Grupo Outeirinho, изпълнението на проекта ще създаде няколко десетки работни места. Компанията също така твърди, че контролира 45 процента от португалския воден пазар.

Преди това Роналдо беше съсобственик на марката минерална вода Ursu9, представена в Мадрид през юни 2023 г.