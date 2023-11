Предколедната треска започна с ударни оферти и отстъпки до -70%

До края на ноември потребителите могат да грабнат супер изгодно богат списък от смартфони, смарт аксесоари, джаджи и електронни устройства за дома

Предколедната треска вече е в разгара си с невероятни отстъпки до 70% и най-голямото разнообразие от намалени устройства, предлагано от Yettel досега. До края на ноември всички настоящи и нови потребители на оператора могат да се възползват от супер изгодните предложения, които включват богат списък от смартфони, смарт аксесоари, джаджи и електронни устройства за дома. Огромните намаления са достъпни в цялата търговска мрежа на Yettel, както и в онлайн магазина на оператора. Ноемврийска кампания с ударни оферти изобилства от устройства на най-любими марки като Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Nokia, Motorola, Honor и много други. Онези, които търсят изгодна сделка за нов смартфон, могат да са спокойни за избора си с три години безплатна гаранция за всеки модел в каталога на Yettel и да разчитат на оторизирания сервизен център на телекома за всякакви непредвидени ситуации. А за наистина изгодна сделка поръчката от yettel.bg e с безплатна доставка за цялата страна.

Най-изгодните предложения в кампанията идват с най-достъпния Unlimited план на Yettel – Total Unlimited 32.99, договор за 24 месеца и опция за плащане в брой или покупка с двугодишен лизинг. Едно от множеството попадения в ноемврийската кампания е отличаващият се NOTHING Phone (1) 5G 256GB, който впечатлява с революционни решения в дизайна – емблематичните за апарата прозрачен гръб с двойно Gorilla Glass стъкло и подсветка, изградена от 974 LED светодиода. Смартфонът е оборудван с 50MP камера с основен и с широкоъгълен сензор, 16 MP селфи камера и прави видео в 4К качество. За скоростта и надеждността на устройството се грижи чипсет Qualcomm Snapdragon 778G+ с конфигурации от 8GB RAM. Телефонът е с 6,55-инчов OLED дисплей с адаптивна честота на опресняване до 120Hz, a софтуерната платформа е Nothing OS, която е модификация на Android. Смартфонът издържа до 18 часа дори и в постоянно светещ режим, благодарение на батерията 4 500 mAh поддържа кабелно зареждане до 33W, безжично до 15W и обратно безжично с мощност до 5W. Ексклузивната онлайн цена на Nothing Phone (1) до края на ноември пада с 40% до 409,99 лв. в брой с план Total Unlimited 32.99 и договор за 24 месеца вместо 679,99 лв. или с лизинг по 20,59 лв. на месец вместо 33,99 лв.

Друга ударна оферта от Yettel e за XIAOMI Redmi Note 11 Pro 5G 128GB. Той впечатлява със своята камера, чийто основен сензор е с внушителните 108MP. Дисплеят на смартфона е 6,67-инча FHD+ AMOLED DotDisplay и достига яркост до 1200 нита, гарантирайки яснотата на екрана дори при силна дневна светлина. Задвижва се от Snapdragon 695, който предлага 5G свързаност и идва с 20Hz опресняване. Батерията на устройството е с капацитет от 5000mAh и поддържа 67W турбо зареждане на флагманско ниво, с което само за 15 минути от абсолютно изтощение се достигат 50% заряд. До края на месеца цената на модела онлайн е намалена с 40% и той може да бъде закупен за 289,99 лв. в брой с план Total Unlimited 32.99 и договор за 24 месеца вместо за 479,99 лв. или с лизинг за 14,99 лв. на месец вместо 24,59 лв.

Още едно супер предложение от Xiaomi e достъпният 12 Lite 5G 128GB, който се предлага със страхотната отстъпка от 58% от редовната цена. Отличава се със своята невероятна 108МР основна камера и 128GB вградена памет. Сред предимствата му са яркият AMOLED DotDisplay екран, поддържащ до 120Hz честота на опресняване и внушителния осемядрен процесор Snapdragon 778G, позволяващ възможност за спокойна работа с най-актуалните мобилни приложения. До края на ноември моделът може да бъде взет за 409,99 лв. в брой вместо за 699,99 лв. или с лизинг за 20,59 лв. на месец вместо за стандартните 34,99 лв.

В ударните оферти на Yettel място намира и Nokia XR21. Моделът е изграден от 100% рециклиран алуминий, има корпус, изработен от устойчиви материали, и идва с дисплей от Corning Gorilla Glass Victus стъкло. Устройството е официално сертифицирано за издръжливост по военния стандарт MIL-STD-810H, което го прави устойчиво на падане, прах и вода. Батерията му е с капацитет 4800 mAh и може да издържи до два дни само с едно зареждане. Смартфонът работи с осемядрен процесор Snapdragon 695 5G и има 128 GB вградена памет, 6 GB RAM и предлага високоговорители с OZO възпроизвеждане, които гарантират кристално ясен звук. Nokia XR21 има 64-мегапикселовата двойна камера, най-добрите алгоритми за обработка на изображения с изкуствен интелект и режими като AI Portrait, Night Mode 2.0 и Flash Shot. Намалението за него е цели 52% и сега може да бъде взет за 439,99 лв. в брой вместо за 919,99 лв. или с лизинг за 21,59 лв. на месец вместо стандартна вноска от 44,99 лв. В промоционалната му цена са включени и елегантните безжични слушалки Clarity Earbuds Pro 2. Моделът може да се похвали с всички актуални постижения на този клас продукти като безжично зареждане, IPX устойчивост на пръски, активно шумоподтискане (ANC), Sound+, потискане на шума от околната среда (ENC). Слушалките са изработени от 70% рециклирани материали.

Пълните условия на ноемврийската оферта от Yettel и подробности за намаленията можете да откриете тук.