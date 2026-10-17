Падна голямата тайна на Средиземно море. Откриха кораб легенда

В Средиземно море откриха най-стария търговски кораб, претърпял крушение преди 4700 години. Археолози откриха следите на кораба край южния бряг на Турция. Турски и гръцки археолози работят съвместно по находката.

Смята се, че корабът е превозвал стоки от Източното Средиземноморие към Минойски Крит или Древна Троя, отбелязва БНР. Приблизителната възраст на находката се определя от бронзовата епоха. Открити са над 30 керамични съда и три каменни котви.

Потъването на кораба приблизително съвпада с ерата на изграждането на голямата пирамида на Хеопс в Египет, съобщават археолозите. Дървената конструкция на кораба с времето е унищожена напълно, но намерените керамични съдове са се използвали за съхранение и транспортиране на храна.

Понеже дървеният корпус на кораба е унищожен се проучват керамичните съдове, за да се определи времето на тяхното създаване. Западените останки от съдържанието на съдовете се предполага, че са от зехтин, вино и дървени смоли, които корабът е превозвал. Находката се счита за едно от най-ранните свидетелства за морска търговия в Егейско море. Изследванията продължават.