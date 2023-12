Напрежение. С кого Уилям замени Хари

По всичко, случило се през отминаващата 2023 г., личи, че отношенията между Уилям и Хари едва ли ще се оправят скоро, ако въобще се стигне до такъв момент в бъдеще. Престолонаследникът обаче е намерил роднина, който да го подкрепя почти като роден брат.

Принцът е в много добри отношения с Майк Тиндал - съпруга на братовчедка му Зара. На коледното събиране в Сандрингам преди дни всички забелязаха, че децата на Уилям и Кейт бяха в компанията на дъщерята на Зара и Майк Миа. Самият Майк пък демонстрира мил момент с племенника си принц Джордж.

"Струва ми се много интересно това, което видяхме - Майк Тиндал, прегърнал Джордж. Майк е чичото, когото децата на Уилям и Кейт загубиха в лицето на принц Хари", коментира кралският експерт Джени Бонд пред TalkTV, предаде lifestyle.bg.

Тя припомня, че Уилям и Зара Тиндал са на една и съща възраст - 41 години, и са израснали почти заедно. Очевидно и децата им успяват да поддържат близък контакт и да преминават през важни моменти от живота си заедно.

Самият Майк Тиндал пък е бивш състезател по ръгби - той дори е носител на Световната купа по ръгби с отбора на Англия. Тиндал е от по-разкрепостените членове на кралското семейство - със съпругата си Зара (дъщеря на принцеса Ан) често демонстрират любовта си публично.

Освен това Майк има и собствен подкаст - The Good, The Bad and The Rugby. Той дори направи специален епизод, записан в замъка Уиндзор през септември тази година, в който участваха тъщата му принцеса Ан, както и принц Уилям със съпругата си Кейт Мидълтън.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com