Меган в ужас! Какво сполетя баща й?

Бащата на херцогинята на Съсекс - Томас Маркъл, получи масивен инфаркт, в следствие на което е загубил говора си. Той е приет на лечение в болница в САЩ, съобщава вестник "Дейли мейл", цитира Нова.

Хоспитализирането на Томас Маркъл идва само седем дни преди той да отлети за Лондон. В британската столица той трябваше да се присъедини за пръв път към кралското семейство за празненствата повод платинения юбилей на Елизабет Втора.

Така той щеше да сбъдне мечтата си да посети двореца Уиндзор, коментират близки на семейството.

