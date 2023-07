Сериозната активност oт пpeдходнитe дни ce cмeня c пo-cпoĸoйнo, дopи aпaтичнo cъcтoяниe. Haмaлявa eнepгиятa и тoвa мoжe дa зacили eнepгийният вaмпиpизъм (в пoвeчeтo cлyчaи нecъзнaтeлнo), зaтoвa нe дoпycĸaйтe нeгaтивнoтo влияниe нa дpyгитe oĸoлo ceбe cи. Избягвaйтe пpoвoĸaциитe и дa влизaтe в cпopoвe и cĸaндaли, тoвa e eдин oт лecнитe нaчини зa нaбaвянe нa липcвaщa eнepгия. Избягвaйтe мecтaтa, ĸъдeтo имa cтpyпвaнe нa мнoгo xopa. He oбщyвaйтe c нepвни, нeпpиятни, ĸpитичнo нacтpoeни лицa.

Овен

Дори при резки промени, запазете идеалите си! Не се занимавайте със съмнителните дела, а с близките си бъдете внимателни! Не ги засипвайте с обвинения, защото може да се изпокарат и после да съжалявате, но ще ви е трудно да се помирите! В този ден добре се усвояват лекарствата.

Телец

Ключова е вашата психологическа настройка. До колко ще успявате в проектите, наистина зависи от вашето въображение и вяра. Семейните представители на този знак да обърнат повече внимание на възпитанието на децата си! Само те могат ги спасят от скуката.

Близнаци

Това е ден за равносметка. При някои от вас сянката миналото тегне като прокоба. Това, което ви се случва сега, е следствие от нещо, което е трябвало да направите. За да продължите напред с нови сили, трябва да се освободите от товара, изпълнявайки това, което сте отлагали.

Рак

Денят няма да е лек за вас, но се подгответе за срещи и приятни изненади! Трудностите ще са свързани с вземането на правилни решения в кратък срок и с изпълнението на поставените цели. Предразположени сте към кожни заболявания.

Лъв

Дамите, родени под този знак, да се пазят от измамници, привлечени от парите им! Ограничете контактите с непознати! Желателно е точно в този ден самотните мъже да не си търсят виртуални обожателки. След флирт в чата, може да се стигне до среща, но ще се разочароват.

Дева

Погрижете се за себе си! Нужна ви е почивка и промяна в режима на хранене. Както казват диетолозите, човек сам си копае гроба с нож и вилица в ръка. Затова е време да започнете да се храните разделно. Консумирайте по-богата на витамини храна и пийте повече течности!

Везни

Не пропускайте предоставените ви от съдбата възможности! Меркурий подкрепя стремежа ви за развитие. Ще имат успех най-вече тези от вас, които се занимават с научна работа и бизнес. Общуването ще е приятно и желано, особено с представителите на противоположния пол.

Скорпион

Отделете повече внимание на своите приятели и близки! Важно е с нищо да не прекалявате, особено в края на деня, когато ще се чувствате ужасно уморени. Доверявайте се на интуицията си и на хората, които обичате!

Стрелец

Мъжете вероятно ще бъдат изправени пред сложен избор между кариерата и любовта. Дамите може да се разболеят от вирусни или от сърдечно-съдови заболявания. В този ден не е желателно да се натоварвате физически.

Козирог

През този ден не започвайте важни неща! По-добре си почивайте, вместо да съжалявате, че сте си прахосали времето и усилията напразно! Не се занимавайте с хазарт и внимавайте с инвестициите, защото може да загубите доста пари! В любовта ще имате повече късмет.

Водолей

Представителите на този зодиакален знак имат късмет в любовта. Денят е добър за учене и получаване на нова информация. Може обаче да не се чувствате комфортно заради натоварване на стомаха, започнете диета!

Риби

Денят е благоприятен за смяна на обстановката или на дома. Трябва обаче да обърнете внимание на здравето си и да се откажете от вредните навици. Ограничете цигарите и алкохола! Ако не се чувствате добре, не отлагайте срещата с личния си лекар!

