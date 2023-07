Heoбxoдимo e дa cлoжитe в peд вeщитe cи, oтнoшeниятa, cвoитe чyвcтвa, миcли и жeлaния. Πoмиcлeтe ĸoлĸo излишни нeщa имaтe в живoтa cи. Ceгa e мoмeнтът дa ce избaвитe oт тяx. Неделята e нaй-дoбpият дeн зa пacивeн oтдиx, тъй ĸaтo вcяĸo движeниe e пpoтивнo нa звездите и планетите. Haй-дoбpoтo нeщo в тoзи дeн e дa oгpaничитe cвoитe пoтpeбнocти, дa ce cтapaeтe пo-мaлĸo дa ядeтe, дa гoвopитe и дa пpидaвaтe знaчeниe нa cвoитe жeлaния и нacтpoeниe. Неделята мoжe дa ce нapeчe дeн нa oгpaничeниятa. Cтapaйтe ce дa гoвopитe пo-мaлĸo, дa нe зaливaтe дpyгитe c дълги peчи. He ĸaзвaйтe излишни дyми, нямaщи нищo oбщo c oбcъждaнитe въпpocи.

Овен

Сега е време на разрушаване на старото и създаване на новото. С хората, които обичате, трябва да сте откровени, за да запазите доверието си един в друг. Възможни са болки в областта на гърдите.

Телец

Трябва да сте готови да вземете важни решения. Бъдете внимателни, ако се налага днес да работите с електрически уреди или да шофирате! Възможни са аварии и злополуки. Добре е да излезете сред природата или да медитирате.

Близнаци

Това е ден за вземане на важни решения. Може да потърсите и нови източници на доходи. Добре е да носите планински кристал. Той преобразува енергията в положителна. Предстоят ви вълнуващи срещи и забавления.

Рак

Не пренебрегвайте съветите на по-опитни хора! Можете да правите планове за бъдещето, за разширите дейността си. Пред вас се откриват повече възможности и навярно ще ви е по-лесно да реализирате целите си.

Лъв

Сега е желателно да сте пасивни и да се носите по течението. Не започвайте нищо ново, но трябва да завършите това, което не търпи отлагане. Може да започнете диета, но освен храната, ограничете и секса! Не си пилейте енергията!

Дева

У дома са възможни недоразумения, но не се затваряйте! Поговорете спокойно с партньора си и кажете какво не ви харесва! Това е и добро време за нови романтични връзки. Не влизайте в спорове с близките си!

Везни

Въздържайте се от големи покупки! Може сега да се справите с всякакви проблеми, ако не вземате прибързани решения и се вслушвате в съветите на хората с повече опит. Добър е денят за активна творческа работа и за лечение. Не е желателно обаче днес да се обяснявате в любов.

Скорпион

Имате прекрасен ден. Енергийният ви потенциал е достатъчен, за да се справите с трудностите. Може да покорите нови върхове с помощта на близките си. Денят е благоприятен за пробуждане и преобразуване на сексуалната енергия.

Стрелец

Не очаквайте другите да ви изпълнят задачите, спестете си разочарованията! Не вярвайте на хора, които ви обещават лесни пари! Това е ден за любовни терзания. Не се поддавайте на отрицателните емоции!

Козирог

Избягвайте конфликтните ситуации. Днес сте като барут. Има риск да направите нещо, за което ще съжалявате. Затова, ако ви провокират, не отговаряйте на злото със зло! И най-малкият проблем може да ви извади от равновесие. Не допускайте емоциите да замъглят разума ви!

Водолей

Можете да намерите нужната подкрепа, за да осъществите това, което сте замислили. Нужно е обаче да се освободите от съмненията. Не отказвайте пътуване и срещи! Добре е днес да не употребявате храни, съдържащи много течности. Благоприятно ще ви подействат отвари от билки.

Риби

Пълни сте с енергия. Заемете се обаче с решаването на неотложните проблеми и не се съмнявайте в благоприятния резултат! Това е ден, в който може да придобиете нови умения, да усвоите знания, които ще са ви от голяма полза. Не вярвайте на обещания от хора, които не познавате добре!

Източник: Флагман