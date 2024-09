Известен варненец смая света. Появи се с първия кибер камион на Мъск /СНИМКА/

Известният варненски рапър Димчо шашна феновете си и целия свят. Той се появи с Tesla Cybertruck. Смята се, че това е единствената в Европа кола на бъдещето, която е гордостта на Илон Мъск.

Преди седмица автомобилът бе уловен на Аспаруховия мост.

Димчо веднага предизвика фурор и се изсипаха всевъзможни коментари:

„Димо от друга планета“

„Димо, знаеш, че Аудито е 10000 пъти по-надежден автомобил от тази консерва.. Моля те качи снимка с децата и Веси ! Бъдете здрави!“

“няма да си купя Хамър, ще си купя Танк”

"С кашона на бъдещето "

"Ей ся Димо Тока!"

"Това стигна ли Европа"

"Стига е бро... RS-ки няма ли?!"

"Остави ги селяндурите да си ближат раните в беемветата"

Колата на бъдещето всъщност не е на Димчо, а е собственост на автосалон в морския град. Още по-интересното е, че от там се хвалят, че това е първата Tesla Cybertruck за продажба в България и Европа.

Уникалното возило на Илон Мъск, което предизвика фурор, въпреки полярните реакции, които получи, е FOUNDATION SERIES, 4х4, често ново, 2024, 600 к.с, 520 км заряд на батерията, 0-100 км/ч за 4.1 секунди.

От автокъщата го продават за цена 333 900 лв.

Според запознати колата ще бъде изтъргувана бързо.

Никой обаче няма да ходи с нея на лов. Тя ще си избие парите, тъй като е маркетингова стратегия – чрез участие в реклами, видео клипове и пр. Тesla Cybertruck е акумулаторен електрически пикап, произвеждан от Tesla, Inc. от 2023 г.

Представен като концептуално превозно средство през ноември 2019 г., той има дизайн на каросерията, напомнящ нискополигонално моделиране, състоящ се от плоски панели от неръждаема стоманена ламарина.

Първоначално Tesla планира да произведе автомобила в края на 2021 г., но след много забавяния, той влезе в производство в средата на 2023 г. и за първи път беше доставен на клиенти през ноември. Предлагат се три модела: модел с тримоторно задвижване на всички колела (AWD), наречен Cyberbeast, модел с двоен мотор AWD и модел със задвижване на задните колела (RWD). Прогнозите за обхват на EPA покриват 250–340 мили (400–550 км), като варират според модела. От декември 2023 г. Cybertruck се предлага само в Северна Америка. Според Мъск дизайнът на Cybertruck е вдъхновен от Blade Runner и Wet Nellie, Lotus Esprit, управляван от Джеймс Бонд в The Spy Who Loved Me.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com