Изненада! Каква е връзката между Хари и Джако

Принц Хари и съпругата му Меган Маркъл са наели бившия бодигард на Майкъл Джексън Алберто Алварес, който пръв съобщи за смъртта на певеца, пише вестник The Sun.

По-рано тази седмица Алварес беше забелязан да кара колело с Хари. Той охраняваше бившия член на кралското семейство, както и Чарли ван Страубензи, който е кръстник на сина на Хари и Меган.

Източник сподели пред The Sun, че в миналото Алварес е работил с най-големите световни знаменитости и е вещ във всички трикове, за да ги защити. След смъртта на Майкъл Джексън негов клиент бяха групата One Direction.

