Индийската Ванга с черна прогноза за 2027 г.  Вредни дъждове, нова болест и още нещо

Индийската ясновидеца Анурадха Верма, която наричат Индийската Ванга, предвижда, че 2027 ще е епоха на сериозни предизвикателства за човечеството и повратна точка за много държави, включително Русия.

Тя предупреждава за възможни природни бедствия: от недостиг на питейна вода и опустошителни урагани до земетресения и мистериозни вредни дъждове, които могат химически да замърсят големи водни басейни.

Казва, че светът ще се сблъска с ново инфекциозно заболяване, за което науката все още не е известна.

Причината за мрачните й прогнози е необичайният брой затъмнения ни очакват догодина.

Според нея ни чака сериозен срив на досегашните финансови и политически системи. Ще започне и преход към напълно нови източници на чиста енергия и икономически модели.

Тя посочва 2027 г. като повратна точка за изкуствения интелект и дигиталните комуникации, които коренно ще променят начина на живот на човечеството.

Твърди още, че ще има огромни промени в управлението на големите световни сили, съвпадащи с астрологичното навлизане на Сатурн в Овен през 2027 г., което вещае отслабване на институциите.

Въпреки кризите и природните катаклизми, 2027 г. се разглежда като година на големия избор, в която хората масово ще пренаредят приоритетите си, търсейки духовното пред материалното, казва още Верма.

Според нейните многобройни последователи в нета : тя е предвидила ескалацията на големи военни конфликти в Близкия изток, войната в Иран и редица земетресения по света.