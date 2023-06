Експертът по здраве Илиян Найденов с приз на Био Наградите

Експертът по здравословен начин на живот и автор на няколко книги Илиян Найденов е един от призьорите на първите по рода си награди за органик производство Be Green, Be Bio част от церемонията Bright Awards. Наградите ще бъдат връчени на 1 юли от 17 часа в Ботаническата градина в София, която ще се превърне в чудна лимонена приказка. Илиян Найденов, създател на бранда The green bear, получи над 1000 номинации от доволни негови клиенти, което не е учудващо, имайки предвид, че в социалните мрежи той има над 100 000 последователи.

Събитието има за цел да отличи най-успешните, най-иновативните и най-вдъхновяващите био/натурални компании и марки в страната. Наградите ще бъдат разпределени в няколко категории и ще се връчват от представители на държавни агенции, бизнес и лайфстайл журналисти и медийни партньори.

Главен организатор на Be Green, Be Bio е Балканска Медийна Асоциация с подкрепата на повече от 20 медии. Водещ на церемонията ще бъде лицето на БНТ1 Йоанна Драгнева. Събитието е в подкрепа на семейства с репродуктивни проблеми.

„Наградите се връчват за най-голям принос в био/натуралните технологии, предприемачески дух и ефективни бизнес практики, кръгова икономика, управленски модели, включително и в развитието на човешкия капитал, личните качества и постижения. Те са абсолютно безплатни и за тях не се дължат никакви такси" – казаха от Асоциацията.

Наградите са разпределени в няколко основни категории: Хранително-вкусова промишленост; Козметика; Енергийна ефективност; Start up; Туризъм; Строителство/Архитектура/Дизайн; Селско стопанство/Фермерство; Автоиндустрия; Медицина/Здраве; Мода/Облекла; Търговия; Дом/ Градина; Кауза

Номинациите се извършваха в продължение на две седмици и се правеха от журналисти и доволни клиенти. От над 80 номинирани, журито ги сведе до 30 победители.