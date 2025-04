Джоли с първа поява след развода с Пит. Не могат да я познаят

Тотална промяна с визията на Aнджелина Джоли след официалния си развод с актьора Брад Пит.

Тя се появи публично за първи път след развода на филмов фестивал в САЩ с дъщеря си от бившия съпруг.

Пред фотографите Джоли се показа на червения килим на фестивала в нов образ. Изглежда, че промените в личния ѝ живот са повлияли на актрисата и тя е решила да прибегне до трансформация във външния си вид. По-специално, 49-годишната филмова звезда промени прическата си – тя беше с бретон и позира пред камерите в дълга черна копринена рокля.

Анджелина дойде на събитието с 19-годишната си дъщеря Захара от Брад Пит. По-рано девойката се отказа от звездния си баща и фамилията му и носи фамилията на майка си. Тази поява на Захара пред публика ѝ беше първата от доста време насам. Тя се появи в бяла дантелена рокля без ръкави.

На червения килим със семейството се появи и американската актриса Жаклин Бисет, която е кръстница на Захара. Звездите изглеждаха щастливи и радостно позираха прегърнати пред папарашките камери.

В Палм Спрингт актрисата бе удостоена с наградата Desert Palm. Джоли я получи за ролята си на гръцката оперна певица Мария Калас в драматичния филм от 2024 г. „Мария“.

В края на миналата година адвокатите на бившите съпрузи обявиха, че след 8 години съдебни спорове Пит и Джоли са постигнали споразумение и са подписали развод.

Между другото, Пит и бившата му съпруга бяха заедно от 11 години. Те се ожениха през 2014 г., а две години по-късно прекратиха връзката си. Разделиха се официално през 2019 г. и най-накрая подписаха документите за развода в понеделник, 30 декември 2024 г. Раздялата на звездите беше скандална. По-специално, дълго време те не можеха да се споразумеят за разделянето на имуществото и попечителството над децата.

Angelina Jolie is joined by daughter Zahara at the #PSFilmAwards2025 pic.twitter.com/QkgtTk51E8