Бен Афлек неузнаваем след раздялата с Джей Ло

Бен Афлек изуми с неузнаваема си визия, след раздялата с певицата Дженифър Лопес.

51-годишният актьор беше забелязан в Калифорния, в събота, с нова прическа - почти обръсната глава и тениска с легендарната група Red Hot Chili Peppers, посочват от People.

Небрежният вид на актьора бе с акцент в тъмната цветова гама - черно кожено яке и сиви дънки.

Носителят на "Оскар" допълни облеклото си с чифт черни очила, тип "авиатор".

Афлек бе заснет да кара син електрически мотоциклет.

Ben Affleck, 51, unveils midlife crisis makeover as he emerges amid Jennifer Lopez divorce drama with faux hawk, rocker tee and NO ring https://t.co/cCd89ffMxe pic.twitter.com/KUHhTycWt0