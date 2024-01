Баронесата Алекс Раева се завръща

Както вече се знае, Александра Раева и Краси Радков ще водят шоуто „Денсинг старс“. Певицата и актьорът имат богат опит в жанра, започнал именно от bTV, а от февруари се завръщат като дует. Ръка за ръка ще съпреживяват на живо емоциите на участниците и техните партньори в танците, ще разведряват с усмивка натрупаното напрежение в елиминационните етапи и ще забавляват зрителите от сцената. Тези дни Алекс се пошегува, че танцува по-добре от половината мераклии за слава и че се надява да го демонстрира пред камерите.

Телевизионен опит Алекс започва да трупа, още когато печели конкурса за бек вокалистка в „Шоуто на Слави“, а след това се залюбва и с Трифонов. След предизвестения финал между чаровницата със синя кръв и тв водещия, при нея започват романси без хепи енд. Най-продължителният е този с ди джей Дончо, който пък я спасява от шамарите на бизнесмена Камен Антов. С Дончо са заедно пет години - през три от тях са влюбени. През последвалите две се изясняват дали са един за друг. Големият им късмет е, че едновременно осъзнават истината – те са полюсни личности, въпреки сходните темпераменти. По-късно се случва да работят заедно и поддържат нормални отношения. Една от версиите за разлъката им е свързана с равнодушието на Дончо към мечтата на Раева за бебе. Алекс тогава не крие, че прави всичко възможно, за да има хармония в чувствата им. Пали у Дончо мерака по така култовия за нея дайвинг, въпреки че той не може да плува месец преди първото си гмуркане в Куба. Може би на Дончо му писва от вечната й жажда за адреналин и изявената еманципираност. Алекс има навици на лошо момче, шегуват се нейни приятели - кара ски като мъж, шофира екстремно като състезател и е готова да скочи във всяко море или океан. „Щастието идва от вътрешния мир със себе си – а при мен той е свързан именно с неочакваното и опасното. Бързо се вдъхновявам и понякога стресирам хората около мен“, била е искрена Алекс. Склонността към авантюри и пътешествия, към риска и неизвестността е закодирана в ДНК-то й. Прабаба й е руска аристократка, дъщеря на адмирал и съпруга на граф, който загива като капитан от военноморския флот. След избухването на революцията бяга от Русия с императорската яхта, която обаче не успява да стигне до Турция, защото се разбива около Бяла. Много по-късно се омъжва в България за барон Лоудън, проспериращ предприемач от Финландия. Започва живота си в България като келнерка, за да издържа децата си. Синът й Николай Тарновский става балетист в Софийската опера, през 1935-а вече е звезда на трупата в Белград, а след Втората световна война създава хореографска школа в Щатите. Дъщеря й Татяна се омъжва за Александър Бардский, чийто баща е директор на най-големите захарни заводи в Киев, но самият той също се установява в София, търсейки спасение от болшевиките, връщала е Алекс лентата. Майка й, актрисата Наталия Бардская, е израснала в Сливен, където през 50-те семейството е изселено. Раева дори се е шегувала, че би могла да бъде родена в Лос Анджелис, тъй като Наталия живее шест месеца при вуйчо си в Холивуд, но се връща в България заради голямата си любов Илия Раев, бащата на Алекс, който в онези години играе в театъра на Хасково. Неслучайно Александра се справя толкова добре в сериалите „Седем часа разлика“ и в „Полицаите от края на града“. Баба й е първата българска кинозвезда Тити Тарновска, изгряла във филма "След пожара над Русия" с Константин Кисимов. „Не бих се нарека актриса, понеже най-много енергия и емоции влагам в пеенето. А и когато за първи път застанах пред камери, се почувствах като дърво. Пък и никой не ми беше казал какво се очаква от мен.“

И Слави Трифонов, и Маги Халваджиян й казват, че не става за актриса, но дуетите им с Мария Игнатова като водещи са достатъчно артистични. Алекс Раева се изяви като вокалистка в първия дългосвирещ албум "My" на групата Mind Trips. Тя е единствената представителка на нежния пол във формацията, която свири качествени сhill out и new jazz. Раева дефинира песните си в диска като „лечение след раздяла“. Тя е убедена, че всеки артист превръща личните си драми в епизоди в изкуство, за да се освободи от печалното в тях. Раева от няколко години е напълно щастлива – с бащата на дъщеричката си Леа.

